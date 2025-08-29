Kamala Harris, în calitate de fostă vicepreședintă, a beneficiat de o perioadă de șase luni de protecție din partea Serviciului Secret după încheierea mandatului, termen care a expirat pe 21 iulie. Totuși, protecția i-a fost extinsă cu încă un an printr-o directivă confidențială, semnată de fostul președinte Joe Biden cu puțin timp înainte de a părăsi funcția, potrivit unor surse apropiate citate de CNN.

Această ordonanță a fost ulterior anulată de Donald Trump, printr-un „Memorandum adresat secretarului pentru Securitate Internă”.

„Prin prezenta, sunteți autorizat să întrerupeți orice proceduri de securitate aprobate anterior printr-un Memorandum executiv, cu excepția celor prevăzute de lege, pentru următoarea persoană, începând cu 1 septembrie 2025: fosta vicepreședintă Kamala D. Harris”, se arată în documentul semnat de Trump.

Casa Albă și Serviciul Secret nu au oferit un răspuns imediat solicitărilor CNN pentru comentarii.

Decizia lui Trump vine în contextul în care Harris se pregătește să înceapă un turneu de promovare a volumului său de memorii, „107 Days” („107 zile”), care documentează scurta sa campanie prezidențială și urmează să fie lansat pe 23 septembrie.