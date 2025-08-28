Liderul de la Lisabona susține că omologul său american ar favoriza Rusia în negocierile menite să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit agenției EFE.

Un conflict diplomatic care se adâncește

Marcelo Rebelo de Sousa nu se află la primul său atac împotriva lui Trump. În debutul acestui an, șeful statului portughez avertiza că liderul american urmărește „o alunecare de la democraţie la dictatură” după ce Casa Albă a restricționat accesul mai multor instituții de presă.

„Conducătorul suprem al celei mai mari superputeri a lumii este, obiectiv vorbind, un activ sovietic sau rus”, a declarat Marcelo Rebelo de Sousa, în cadrul unui discurs susținut la Universitatea de Vară a Partidului Social Democrat (PSD). Evenimentul are loc la Castelo de Vide și se întinde până duminică, fiind destinat formării tinerilor.

Acuzarea directă la adresa Washingtonului

Liderul portughez a continuat atacul, afirmând că „în termeni obiectivi, noua conducere a SUA a favorizat strategic Federaţia Rusă”. Rebelo de Sousa a subliniat contradicția dintre tonul dur al amenințărilor cu sancțiuni și realitatea lipsită de măsuri concrete. „În fiecare zi există ameninţări teribile cu sancţiuni; dar există oare vreo sancţiune americană împotriva Federaţiei Ruse? Niciuna”, a punctat acesta.

Europa și Ucraina, scoase din ecuație

În opinia președintelui portughez, Statele Unite nu mai joacă rolul de aliat tradițional, ci pe cel de arbitru al conflictului, ceea ce ar schimba radical echilibrul geopolitic. De asemenea, Rebelo de Sousa a criticat decizia Washingtonului de a exclude Ucraina și Europa din negocierile de pace cu Rusia, considerând că această abordare subminează interesele partenerilor occidentali.

