Pe platforma sa, Truth Social, liderul american a declarat: „Ei trebuie să fie dați în judecată în virtutea Legii RICO pentru susținerea manifestațiilor violente și încă peste tot în Statele Unite ale Americii”. Trump invocă astfel o lege federală ce reglementează activitatea organizațiilor criminale.

Acuzații dure la adresa lui George Soros

George Soros, în vârstă de 96 de ani, este descris de Trump drept liderul unui „grup de psihopați” care ar fi cauzat „pagube enorme țării noastre!”, fără a furniza detalii concrete.

„George Soros și minunatul său fiu, de stânga radicală, ar trebui acuzați de RICO (Recuperare Investiții Civile) din cauza sprijinului acordat protestelor violente și multor altora, în toate Statele Unite ale Americii. Nu le vom permite acestor nebuni să mai distrugă America, fără să-i dăm măcar o șansă să „RESPIRE” și să fie LIBERA. Soros și grupul său de psihopați au provocat mari daune țării noastre! Aceasta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Fiți atenți, vă urmărim!

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme!”, a scris Trump pe pagina sa de socializare.

Imperiul lui George Soros se destramă. De ce fuge magnatul? Nu a fost prezent la nunta fiului său

Rolul organizației Open Society Foundations

Criticii invocă miliardele investite de George Soros prin intermediul Open Society Foundations (OSF) pentru susținerea reformelor economice și judiciare, a drepturilor minorităților și refugiaților sau a libertății de exprimare. Într-un context recent, în iunie, în timpul unor manifestații de protest la Los Angeles împotriva politicii stricte a migrației implementate de Donald Trump, conturi conservatoare pe rețelele de socializare au afirmat că adunările au fost finanțate de ONG-uri susținute de Soros.

Implicarea lui Alexander Soros

Fiul miliardarului, Alexander Soros, care a preluat conducerea organizației tatălui său, a anunțat că intenționează să se implice mai activ în Statele Unite. El sprijină programe menite să încurajeze participarea la vot a alegătorilor latinoamericani și afroamericani și cere aleșilor democrați să comunice mai eficient cu cetățenii.

Recunoaștere la nivel oficial

În ianuarie, George Soros a primit din partea fostului președinte democrat Joe Biden prestigioasa „Medalie Prezidențială a Libertății”, distincție acordată pentru contribuțiile sale în domeniul drepturilor civile și al filantropiei la scară globală.

Oana Țoiu a umplut Ministerul de Externe cu consilieri soroșiști. Finul lui Coldea și iubita consilierului Burnete, sfătuitorii ministrei rezist