Oana Țoiu s-a lăudat pe Facebook cu mai multe fotografii de la prima întâlnire a așa-zisului Consiliu Consultativ pe care aceasta l-a format. Ministra rezist a și scris: "MAE a inițiat Consiliul Consultativ cu societatea civilă şi mediul academic.

Consiliul Consultativ va păstra un mecanism deschis de participare pe baza propunerilor venite spre minister dinspre organizațiile relevante".

Conform dezvăluirilor făcute de Bogdan Tiberiu Iacob, printre organizațiile pe care Țoiu le-ar implica în politica externă a țării s-ar număra și New Strategy Center. Vorbim despre un grup de experți românesc specializat în politică externă și securitate. Președintele organizației este chiar colonelul SRI în rezervă Ionel Nițu, finul lui Florian Coldea. Mai mult, printre finanțatorii și partenerii ONG-ului s-ar număra inclusiv Ministerul Afacerilor Externe, condus de rezistă.

Vă reamintim că la doar câteva zile după ce Nicușor Dan a câștigat fotoliul de la Cotroceni, acesta a participat la un forum privind securitatea la Marea Neagră și în Balcani, organizat chiar de finul generalului negru.

O altă organizație care s-ar afla la masa de sfătuitori ai Oanei Țoiu este chiar Funky Citizens, care dezvoltă instrumente online pentru susținere civică. Președintele acestui grup de experți este Elena Calistru, iubita consilierului prezidențial Radu Burnete.

Și Institutul Aspen România ar fi implicat în politica externă a României. Vorbim de filiala pe care o conduce chiar Mircea Geoană.

Nu în ultimul rând, ministra rezist s-ar fi consultat inclusiv cu reprezentanții organizației Atlantic Council, care se axează pe relații internaționale și securitate. Potrivit declarațiilor făcute de jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob, acest ONG primește donații de la mai mulți oligarhi și peste 25 de executive străine, printre care s-ar număra și cel al Marii Britanii.