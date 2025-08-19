"Perspectiva noastră și prespectiva președintelui Vladimir Zelenski este că este improbabil să se ajungă rapid la un acord dacă cerințele sunt multiple și complexe. Există o deschidere din partea liderilor europeni și a lu Vladimir Zelinske de a discuta și despre durata negocierilor" - acesta este momentul în care ministrul rezist de Externe Oana Țoiu îl confundă pe Zelenski cu Putin, numindu-l Vladimir în loc de Volodimir.



Și asta nu e tot, Oana Țoiu a avut și dificultăți de exprimare, a făcut mai multe greșeli gramaticale și a părut nepregătită pentru întrebările legate de relațiile externe ale României.



"Sunt de acord cu un anume tip de ambiție care crește în aceste zile față de prezența României. Cred că este preferabil unei atitudini care a fost prezentă mai mulți ani de zile de a accepta un rol, încerc să-l definesc într-un fel politicos.

România este printre țările care ARE și trebuie să continue o poziție fermă pe o Uniune Europeană puternică", a afirmat ministrul.



Gafele au venit chiar înainte de întâlnirea crucială de la Washington dintre Donald Trump, președintele ucrainean Zelenski și liderii europeni.