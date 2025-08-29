Conform scrisorii oficiale transmise președintelui republican al Camerei Reprezentanților și distribuite de Biroul de Buget al Casei Albe, aceste tăieri „afectează programele Departamentului de Stat, ale Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și programele de asistență internațională”.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Biroul de Buget al Casei Albe a subliniat că președintele Trump „va pune întotdeauna AMERICA PE PRIMUL LOC”.

Reacția democraților

Democrații au avertizat în ultimele zile că orice tentativă de a retrage fondurile deja aprobate de Congres ar compromite definitiv posibilitatea unor negocieri pentru evitarea unei crize bugetare. Aceștia au atras atenția că scenariul unui „shutdown” după 30 septembrie ar deveni inevitabil dacă solicitarea președintelui ar fi pusă în aplicare.

Dimensiunea reală a reducerilor

Potrivit publicației New York Post, care a relatat în premieră știrea joi seara, partea cea mai consistentă a reducerilor, respectiv 3,2 miliarde de dolari, ar urma să fie luată din fondurile acordate Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Comisia Europeană preia rețeaua USAID. Miliarde de euro din bani publici vor merge către ONG-uri

Donald Trump a acționat deja în aceeași direcție după revenirea sa la Casa Albă, înghețând miliarde de dolari destinate ajutorului internațional și desființând oficial USAID, agenție care a fost absorbită de Departamentul de Stat, instituția responsabilă de politica externă americană.

Rolul USAID pe scena mondială

Cunoscută drept cea mai mare agenție umanitară din lume, USAID a derulat programe esențiale de asistență medicală și intervenție de urgență în aproximativ 120 de state. Eliminarea sau restrângerea resurselor sale ar putea avea consecințe dramatice la nivel global.

Consecințe estimate asupra populației vulnerabile

Un studiu internațional publicat în iulie a arătat că prăbușirea finanțării americane pentru ajutorul internațional ar putea conduce la peste 14 milioane de decese suplimentare până în anul 2030. O treime dintre aceste pierderi de vieți ar afecta copii, ceea ce subliniază amploarea efectelor generate de o asemenea schimbare de direcție în politica Statelor Unite.

Trump aplică încă o lovitură pentru USAID: Controversata agenție americană rămâne fără 8 miliarde de dolari