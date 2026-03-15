PSD, ședință de urgență: decizie crucială privind bugetul și rămânerea la guvernare

PSD intră astăzi într-o ședință de urgență. Social-democrații se reunesc în această după-amiază pentru a decide dacă vor vota bugetul pe acest an în Parlament și pentru a finaliza lista amendamentelor pe care le vor depune.

Situația este tensionată, în condițiile în care proiectul aprobat în Guvern prevede doar jumătate din suma necesară pentru ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile, iar lideri ai partidului și-au intensificat criticile la adresa premierului Ilie Bolojan și USR, din cauza căror s-au acutizat tensiunile în Coaliție.

PSD a solicitat 3,4 miliarde de lei, bani care ar fi trebuit să ajungă la pensionari și la persoanele cu dizabilități. În total, 2,8 milioane de români cu pensii mici ar trebui să primească sprijin suplimentar, însă nu este clar dacă sumele inițiale vor fi menținute.

În plus, PSD a anunțat o consultare internă pentru a decide dacă va continua sau nu la guvernare. Social-democrații iau în calcul inclusiv varianta schimbării lui Ilie Bolojan și continuarea coaliției în altă formulă.

