Manifestațiile desfășurate luni în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari și poliție la Milano și în alte orașe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărșăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora, relatează agențiile de presă străine.





Demonstrațiile au făcut parte dintr-o grevă națională convocată în semn de protest față de uciderea în masă a civililor palestinieni în urma ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza.



În confruntările de la Milano circa 60 de polițiști au fost răniți și aproximativ zece manifestanți au fost arestați, în timp ce în portul Veneția poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții.





Proteste similare au avut loc în porturile orașelor Genova, Livorno și Trieste. Lucrătorii portuari afirmă că încearcă să împiedice folosirea Italiei ca punct de tranzit pentru transferul de arme și alte echipamente pe care Israelul le folosește în războiul său împotriva grupării Hamas în Fâșia Gaza.

Protestatarii au oprit traficul pe o autostradă din apropierea orașului Bologna, înainte de a fi dispersați de poliție cu tunuri cu apă, în timp ce la Roma zeci de mii de manifestanți s-au adunat în fața gării principale a capitalei, de unde au pornit un marș care a blocat o șosea de centură importantă.



Mai la sud, în orașul Napoli, au avut loc de asemenea ciocniri cu poliția, după ce manifestanții au pătruns cu forța în gara principală. Unii dintre ei au reușit să pătrundă pentru scurt timp pe șine, provocând întârzieri ale trenurilor.

Demonstrații au avut loc și în alte orașe în toată Italia, școlile au fost închise și grevele au afectat unele transporturi publice.



Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a condamnat scenele de violență de la Milano, capitala financiară a Italiei și co-gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă care vor avea loc în februarie anul viitor.



'Aceste violențe și distrugeri nu au nimic de-a face cu solidaritatea și nu vor schimba nicidecum viața oamenilor din Fâșia Gaza, ci vor avea consecințe concrete pentru cetățenii italieni care vor trebui să sufere și să plătească pagubele provocate de acești huligani', a scris Giorgia Meloni pe rețeaua socială X.



Guvernul său de dreapta este un susținător al Israelului în Europa și a exclus posibilitatea de a urma exemplul altor țări occidentale de a recunoaște un stat palestinian.

