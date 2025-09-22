"A sosit momentul", a declarat președintele francez într-un discurs mult așteptat la New York, la o conferință despre "soluția cu două state", afirmând că este astfel "fidel angajamentului istoric al Franței" față de Orientul Mijlociu.

"Prin urmare, asupra noastră apasă o responsabilitate istorică. Trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra posibilitatea unei soluții cu două state, Israel și Palestina, trăind unul lângă altul în pace și securitate", a adăugat el.





Regatul Unit, Australia, Portugalia și Canada au recunoscut oficial duminică statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea altor țări, decizie istorică denunțată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un "pericol" pentru existența Israelului, scrie Agerpres.



Președintele american Donald Trump "crede că este o recompensă pentru Hamas" recunoașterea statului Palestina, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.



Ea a adăugat că președintele SUA se va adresa marți Adunării Generale a ONU cu privire la această decizie luată de mai multe țări, între care Franța, pentru a le informa ca acestea sunt "doar vorbe, și nu suficiente acțiuni concrete".

