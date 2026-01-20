Generalul-șef al NATO, anunț de la Sibiu: Problema Groenlandei este una politică - ne concentrăm să apărăm Alianța - VIDEO

Generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich — Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și șef al Comandamentului European al Armatei SUA — a transmis că „problema Groenlandei este una politică”. Într-o conferință de presă la Sibiu, acesta a subliniat faptul că structurile de apărare rămân concentrate pe misiunea de a proteja Alianța, inclusiv în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind o posibilă cucerire prin forță a Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei.

"Problema Groenlandei este una politică, iar la nivel militar noi ne concentrăm pe ce ne-am concentrat dintotdeauna, de-a lungul Alianței, să descurajăm și să apărăm Alianța împotriva oricărei amenințări. Toți șefii Apărării cu care am vorbit în mod obișnuit, nu a fost nicio schimbare în îndeplinirea misiunii noastre\", a declarat generalul Alexus G. Grynkewich marți, într-o conferință de presă, la comandamentul NATO de la Sibiu, scrie Agerpres.



Acesta a fost întrebat de jurnaliști dacă NATO este în pericol din cauza declarațiilor președintelui Trump privind Groenlanda și SUA ar putea părăsi Alianța.



Generalul american Alexus Grynkewich a declarat și în 9 ianuarie, în timpul vizitei din Finlanda, că NATO este departe de a fi în criză.



"Consider că suntem departe de a fi într-o situație de criză în acest moment", a declarat el în Finlanda.



Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich au vizitat,, marți, Centrul Național de Instruire Întrunită "Getica", din Cincu, după ce au susținut o conferință de presă.



