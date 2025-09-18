Această măsură vine în cadrul unui proces de defăimare intentat împotriva activistei de dreapta Candace Owens, care a afirmat că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Avocații lui Owens au răspuns printr-o cerere oficială de respingere a plângerii formulate de familia prezidențială.

Declarațiile avocatului familiei Macron

Într-un interviu pentru podcastul BBC „Fame Under Fire”, avocatul Tom Clare a vorbit despre impactul acestor acuzații. El a afirmat că Brigitte Macron a găsit afirmațiile „incredibil de supărătoare” și le-a descris drept „o distragere a atenției” pentru președintele Franței.

„Nu vreau să sugerez că l-a scos cumva din joc. Dar, la fel ca oricine care jonglează cu o carieră și o viață de familie, atunci când familia ta este atacată, asta te afectează. Iar el nu este imun la acest lucru, deoarece este președintele unei țări”, a declarat Clare.

Avocatul a adăugat: „Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să mergi și să te supui, să aduci acest tip de dovadă”. Totuși, Brigitte Macron ar fi dispusă să facă acest pas: „Este un proces la care ea va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar ea este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a pune lucrurile la punct. Dacă această neplăcere și acest disconfort pe care îl are de a se destăinui în acest fel este ceea ce este necesar pentru a clarifica lucrurile și a opri acest lucru, ea este 100% pregătită să facă față acestei sarcini.”

Întrebat dacă familia Macron va aduce în instanță fotografii cu Brigitte însărcinată și alături de copiii săi, Clare a confirmat că acestea există și că vor fi prezentate conform regulilor judiciare.

Atacurile lui Candace Owens

Candace Owens, fostă comentatoare la publicația conservatoare americană Daily Wire și figură cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, și-a exprimat de mai multe ori convingerea că Brigitte Macron ar fi bărbat. În martie 2024, ea a declarat că își va pune în joc „întreaga reputație profesională” pentru această afirmație. Ipoteza a circulat inițial în spații marginale online, în special printr-un videoclip pe YouTube publicat în 2021 de bloggerii francezi Amandine Roy și Natacha Rey.

În Franța, familia Macron a câștigat inițial un proces de defăimare împotriva lui Roy și Rey în 2024, însă hotărârea a fost anulată în apel în 2025, decizia bazându-se pe libertatea de exprimare și nu pe adevărul acuzațiilor. familia Macron a făcut apel împotriva acestei decizii.

Acțiunea din Statele Unite

În iulie 2025, soții Macron au intentat proces împotriva lui Owens în SUA, acuzând-o că „a ignorat toate dovezile credibile care îi infirmă afirmația în favoarea platformării unor cunoscuți teoreticieni ai conspirației și defăimători dovediți”. În procesele americane de defăimare ce implică personalități publice, reclamanții trebuie să dovedească „rea intenție” – faptul că pârâtul a răspândit cu bună știință informații false sau a acționat cu nepăsare față de adevăr.

În august, Emmanuel Macron a explicat revistei Paris Match motivul pentru care a ales să continue procesul. „Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că aceasta este o prostie. Este vorba despre cineva care știa foarte bine că deține informații false și a făcut acest lucru cu scopul de a face rău, în slujba unei ideologii și cu legături stabilite cu lideri de extremă-dreapta.”

Replica echipei lui Candace Owens

Avocații lui Owens au cerut respingerea cazului, argumentând că acesta nu ar trebui judecat în Delaware, unde a fost intentat, deoarece nu ar avea legătură cu activitățile înregistrate ale cliente sale. Potrivit lor, obligarea lui Owens să se apere în acest stat ar produce „dificultăți financiare și operaționale substanțiale”. Contactată de BBC, echipa juridică a lui Candace Owens nu a oferit un nou comentariu, însă anterior aceasta declarase că își susține punctul de vedere și că, în opinia sa, nu există nimic mai american decât libertatea de exprimare și dreptul de a critica.

