Guvernul de coaliție al lui Bayrou a funcționat cu dificultate în acest an, reușind să creeze doar mai multă dezamăgire și dispreț în rândul electoratului. Francezii sunt sătui de clasa lor politică. Mai presus de toate, sunt sătui până peste cap de președintele Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a convocat alegeri anticipate în iunie 2024, declanșând haosul.

Un sondaj de opinie de săptămâna trecută a arătat că rata de aprobare a lui Macron a atins un minim istoric: doar 15% din populație consideră că face o treabă bună.

În tot spectrul politic, apelurile pentru demisia lui Macron sunt tot mai numeroase, relatează The Spectator. De la Marine Le Pen, în dreapta, la Jean-Luc Melenchon, în stânga, și inclusiv centriști veterani precum Jean-François Cope, ministru în guvernul lui Jacques Chirac. Aceștia cred că singura modalitate prin care Franța poate începe reconstrucția este cu un nou președinte.

Macron încă se plimbă plin de încredere pe scena internațională, schimbând îmbrățișări și strângeri de mână cu alți lideri europeni la fel de ineficienți. Dar în afara Europei Occidentale nimeni nu îl ia în serios. Nici Donald Trump, nici Xi Jinping, nici Vladimir Putin.

Luna trecută, partidul La France Insoumise (LFI) al lui Jean-Luc Melenchon a anunțat că intenționează să depună o moțiune de destituire împotriva lui Macron pe 23 septembrie. Fostul președinte Nicolas Sarkozy a declarat că alegerile legislative sunt „singura soluție”.

Dimpotrivă, Macron ar prefera acum să formeze un al treilea guvern de coaliție. După ce a încercat cu un premier de centru-dreapta (Michel Barnier) și un centrist în Bayrou, se pare că ia în considerare un prim-ministru de stânga: Olivier Faure, liderul Partidului Socialist.

Poate că nu este deloc surprinzător. Macron s-a prezentat ca fiind un centrist când a lansat partidul En Marche! în urmă cu zece ani, dar în esență se comportă precum un socialist.

Indiferent de soarta lui Bayrou, va fi o săptămână de turbulențe extreme în Franța, iar miercuri oamenii vor ieși în stradă: campania de protest „Bloquons tout” amintește de mișcarea „gilets jaunes”.

Se fac comparații cu tumultul din timpul celei de-a Patra Republici, când, între 1946 și 1958, Franța a avut peste douăzeci de guverne. Dar a Cincea Republică este deja blocată din cauza lui Emmanuel Macron.