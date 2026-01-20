Februarie, luna decisivă pentru viitorul lui Bolojan. Trebuie să ia deciziile care vor arăta dacă este de partea PNL sau a USR – Toni Neacșu

Fostul membru al CSM, avocatul Toni Neacșu, avertizează într-o analiză tranșantă că luna februarie va fi decisivă pentru Ilie Bolojan, nu doar în calitate de premier, ci și în ceea ce privește poziționarea sa politică. Potrivit magistratului, șeful guvernului este nevoit să ia o serie de decizii care vor dovedi, fără tăgadă, dacă mai susține politicile PNL sau dacă a trecut de partea USR.

„Spre sfârșitul lunii, premierul va avea de luat câteva decizii din care va rezulta dacă este mai degrabă reprezentantul ideologiei USR decât al PNL”, notează Neacșu, subliniind tensiunea dintre retorica reformistă și realitatea politică a guvernării.

În centrul acestei confruntări se află două teme sensibile, amânate ani la rând: interzicerea cumulului pensie–salariu la stat și creșterea vârstei reale de pensionare în sistemele speciale, în special în MAI și serviciile de informații. „Este vorba despre teme anunțate de mult, dar pentru care până acum nu s-a găsit nici susținerea politică, nici soluția tehnică corectă juridic”, explică Neacșu.

USR, partener de guvernare, are o poziție radicală: funcționarii civili din instituții demilitarizate nu ar trebui să beneficieze de pensii militare. „Acestea sunt rezervate, așa cum le spune numele, militarilor din Armata Națională”, punctează avocatul. În schimb, Ilie Bolojan a evitat până acum să preia această viziune, preferând să vorbească vag despre „eliminarea unor reguli speciale” care permit pensionarea anticipată a sute de mii de angajați din sistemul de apărare și ordine publică — un număr estimat la 210.000, argumentează Neacșu.

În final, avocatul punctează sursa reală a puterii lui Bolojan: „Toată puterea în stat a lui Ilie Bolojan se bazează pe controlul pe care îl are asupra Curții Constituționale, care, până acum, i-a trecut puzderia de legi de asumare a răspunderii, adică adoptate prin șantajul practicat asupra majorității parlamentare: votați sau plecăm toți.” Dar dacă acest control se fisurează, „premierul devine o persoană sacrificabilă.”