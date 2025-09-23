Macron a afirmat că dorința liderului american de a primi Premiul Nobel pentru Pace nu se poate împlini atâta timp cât războiul dintre Israel și palestinieni continuă. „Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi acest conflict”, a declarat șeful statului francez.

Referirea la discursul lui Trump la ONU

Macron a comentat și declarațiile lui Donald Trump făcute mai devreme în aceeași zi, de la tribuna Națiunilor Unite. „Văd un preşedinte american mobilizat, care a reiterat în această dimineaţă la tribuna (Naţiunilor Unite): \"Vreau pace. Am rezolvat şapte conflicte\". El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi acest conflict”, a precizat liderul francez.

Donald Trump, atac fără precedent la adresa ONU: Națiunile Unite finanțează un atac asupra țărilor occidentale – VIDEO

Palestina recunoscută oficial de Franța

În același interviu, Emmanuel Macron a vorbit și despre recunoașterea oficială a statului palestinian, anunțată de Franța luni. El a subliniat că Palestina va fi cu adevărat constituită „în ziua în care Statul Israel îl va recunoaşte”.

Poziția Franței față de posibile represalii israeliene

Macron a avertizat totodată că Franța nu va rămâne „inertă” în eventualitatea unor represalii ale Israelului ca răspuns la recunoașterea statului palestinian.

Video. Macron l-a sunat pe Trump din mijlocul New York-ului ca să elibereze traficul: „Ghici ce, totul este blocat din cauza ta”