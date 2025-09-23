În cadrul discursului susținut la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, președintele Donald Trump a adoptat un ton combativ și ironic, reflectând stilul său caracteristic.

Ataca fără menajamante la adresa ONU

„În doar 7 luni am încheiat 7 războaie imposibil de încheiat...” Niciun președinte sau prim-ministru — și, de fapt, nicio altă țară — nu a făcut vreodată ceva măcar apropiat de asta — iar eu am făcut-o în doar 7 luni.

Nici măcar nu am primit un telefon de la Organizația Națiunilor Unite oferindu-se să ajute…două lucruri am primit de la Organizația Națiunilor Unite: o scară rulantă proastă și un teleprompter defect. Vă mulțumesc foarte mult.

Care este scopul Organizației Națiunilor Unite? Are un potențial uriaș, uriaș, dar nici măcar nu se apropie de a-l valorifica. Tot ce par să facă este să scrie o scrisoare foarte ferm formulată — și apoi să nu mai urmeze nimic după acea scrisoare.”

Această declarație subliniază frustrarea lui Trump față de ceea ce consideră a fi pasivitatea ONU în fața eforturilor americane de pacificare globală. Deși nu a oferit detalii despre conflictele încheiate, mesajul a fost clar: SUA acționează singură, iar sprijinul instituțiilor internaționale lipsește.

Președintele american a făcut apel la reformarea ONU, la responsabilizarea statelor membre și la consolidarea parteneriatelor strategice, în special în domeniul energiei, securității cibernetice și comerțului echitabil.

Secretarul general ONU: Principiile Organizației "se află sub asediu"

Tonul virulent al lui Donald Trump la adresa ONU poate fi interpretat și ca un răspuns indirect adresat secretarului general al Organizaiei, Antonio Guterres, care a deplâns faptul că principiile pe care au fost fondate Națiunile Unite în urmă cu opt decenii "se află sub asediu" la ora actuală și că "pilonii păcii și ai progresului se clatină sub greutatea impunității, inegalității și indiferenței".



"Națiuni suverane invadate, foametea folosită ca armă, adevărul redus la tăcere (...) Ce fel de lume vom alege? O lume a puterii deșănțate sau o lume a legilor? O lume care este o luptă între egoisme sau una în care națiunile se unesc?", s-a întrebat retoric Guterres.