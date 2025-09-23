„Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment”, i-a transmis un ofițer de poliție, anunțându-l că urma să treacă convoiul oficial. Scena a fost filmată și ulterior difuzată pe rețelele de socializare de platforma Brut, citată de bfmt.

Un apel telefonic direct din mijlocul străzii

Pentru a rezolva situația, Macron a decis să îl sune pe Donald Trump chiar în timp ce se afla pe stradă. „Ghici ce, aștept în stradă acum pentru că totul este blocat din cauza ta”, i-ar fi spus președintele Franței, vizibil amuzat.

La scurt timp, circulația a fost redeschisă parțial, însă accesul a rămas limitat doar pentru pietoni. Astfel, Macron a continuat conversația telefonică cu omologul său american mergând pe jos către ambasada Franței.

Poziția Franței în cadrul summitului ONU

În cadrul reuniunii, Franța a făcut un anunț cu puternic impact diplomatic: recunoașterea oficială a statului palestinian. „Este timpul să punem capăt războiului din Gaza, masacrelor și morților”, a afirmat Emmanuel Macron în discursul de deschidere al sesiunii speciale organizate la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

