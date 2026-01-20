Alimentele care pot potoli pofta de mâncare. Sunt sățioase, sănătoase și sunt recomandate de nutriționiști

Nutriționiștii spun că există un aliment simplu și sănătos care ne poate scăpa de senzația de foame fără să ne îngrașe. Este vorba despre diversele sortimente de nuci și alune, o gustare recomandată de tot mai mulți specialiști.

Nucile sunt foarte utile pentru dietă

Nucile sunt bogate în proteine, fibre și grăsimi nesaturate iar datorită faptului că sunt digerate foarte lent, ne asigură o senzație de sațietate pentru o perioadă destul de îndelungată.

„Acești nutrienți sunt digerați foarte lent, lucru ce stabilizează nivelul de zahăr din sânge și oferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp” , a spus nutriționista Kezia Joy, conform topsante.com.

În plus, nucile vor fi mestecate mai încet decât biscuiții sau chipsurile, lucru ce permite creierului nostru să recepționeze semnalele care vor regla apetitul. Iar beneficiile nucilor pentru senzația de sațietate au fost dovedite și de către oamenii de știință.

Și semințele pot fi de ajutor

Un studiu din 2025 efectuat de Universitatea Vanderbilt, din Statele Unite, a ținut sub observație 84 de tineri cu risc de sindrom metabolic vreme de 16 săptămâni. Cei care și-au înlocuit gustările bogate în carbohidrați cu diverse nuci au spus că nu le-a mai fost poftă la fel de des de preparate de tip fast-food și nici de dulciuri.

O porție mică de numai 20 – 30 de grame de nuci în fiecare zi ar trebui să fie suficientă pentru a reduce senzația de foame. Iar cei care suferă de alergii pot înlocui nucile cu diverse semințe, cum ar fi cele de floarea-soarelui.

