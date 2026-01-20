SUA trimit avioane militare în Groenlanda, după ce Trump și-a exprimat clar dorința de a-și însuși teritoriul

Avioane ale Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) vor fi trimise în curând în Groenlanda pentru activități militare „planificate de mult timp”, a anunțat luni instituția, în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunile pentru ca Statele Unite să preia controlul asupra teritoriului arctic.

Potrivit unui comunicat publicat pe platforma X, aeronavele care vor opera de la baza Pituffik Space din Groenlanda, alături de cele de la bazele militare din SUA și Canada, vor sprijini o serie de „activități NORAD planificate de mult timp”, ce vizează consolidarea cooperării de apărare dintre Statele Unite, Canada și Regatul Danemarcei.

„Această activitate a fost coordonată cu Regatul Danemarcei, iar toate forțele implicate dispun de autorizațiile diplomatice necesare. Guvernul Groenlandei este, de asemenea, informat despre activitățile planificate”, a precizat NORAD, subliniind că astfel de operațiuni fac parte din rutina de apărare nord-americană.

Avioane NORAD, trimise în Groenlanda pentru operațiuni militare

Potrivit comunicatului, desfășurarea face parte dintr-o serie de activități planificate de mult timp, care consolidează cooperarea în domeniul apărării între Statele Unite, Canada și Danemarca.

NORAD a subliniat că operațiunile sunt coordonate cu autoritățile daneze și desfășurate cu toate aprobările diplomatice necesare, iar Groenlanda a fost informată în prealabil despre misiune.

Aeronavele vor sprijini operațiuni de rutină pentru apărarea spațiului nord-american, se mai arată în anunț.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring…

Baza Spațială Pituffik, cunoscută anterior sub numele de Baza Aeriană Thule, este o instalație militară americană aflată în nord-vestul Groenlandei, folosită pentru comunicații și supraveghere strategică, inclusiv în cadrul sistemului de avertizare împotriva atacurilor cu rachete.

Unii analiști consideră că SUA nu au un motiv real să preia controlul direct asupra Groenlandei, întrucât apărarea teritoriului poate fi asigurată în continuare prin acorduri existente, precum cel care include și NORAD.

Donald Trump, tot mai insistent cu privire la preluarea Groenlandei

Declarația a fost publicată în contextul în care Donald Trump promovează în ultimele săptămâni ideea ca SUA să obțină controlul asupra Groenlandei, teritoriu bogat în resurse minerale și strategic pentru securitatea națională americană.

Liderul de la Washington a anunțat recent introducerea unor tarife vamale de 10% pentru importurile din opt state europene, măsură pe care o leagă de planul său de a achiziționa teritoriul semiautonom de la Danemarca.

Trump a refuzat să comenteze, într-un interviu acordat NBC News, dacă Statele Unite ar putea recurge la forță pentru a prelua controlul asupra Groenlandei.

Între timp, mai mulți congresmeni republicani s-au distanțat de inițiativa președintelui: Don Bacon (Nebraska) a declarat că ar lua în considerare o procedură de impeachment dacă SUA ar invada Groenlanda, iar Michael McCaul (Texas) a avertizat că o acțiune militară americană în regiune ar însemna „război cu NATO”.