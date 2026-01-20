Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open, după o victorie spectaculoasă în fața Evei Lys

Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, s-a calificat astăzi în turul secund al turneului de la Australian Open, după o victorie muncită în fața nemțoaicei Eva Lys (locul 39 WTA). Românca s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-3, 6-3, la capătul unui meci care a durat două ore și 10 minute.

Cîrstea a avut un început ezitant, pierzând primul set după ce adversara a dominat cu agresivitate schimburile și a fructificat singura șansă importantă de break.

În partea a doua, jucătoarea noastră și-a regăsit precizia și ritmul, preluând controlul în momentele-cheie și reușind să egaleze la seturi după o serie de trei game-uri consecutive câștigate.

Setul decisiv a fost spectaculos, cu răsturnări de situație și momente tensionate. După ce a condus 3-1, românca a fost egalată, dar a continuat să joace solid, și-a păstrat calmul și a reușit un break decisiv la 4-3. A închis apoi meciul cu încredere, cedând un singur punct pe propriul serviciu în ultimul game.

Victoria îi aduce Soranei Cîrstea accesul în turul 2 la Melbourne, unde țara noastră mai are o singură reprezentantă.

Adversara următoare a Soranei va fi stabilită în această după-amiază, după partida dintre Naomi Osaka (locul 17 WTA) și Antonia Ruzic (locul 65 WTA).