Tatăl unui trapper controversat, luat cu elicopterul SMURD, după un accident grav
Tatăl lui Abi Talent, în stare gravă.
Tatăl unui controversat trapper a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din București, după un accident extrem de grav produs în noaptea de luni spre marți, pe DN2 E85, la ieșirea din Buzău. Bărbatul, Julien Panțic, conducea un BMW pe direcția Ploiești–Buzău, deși avea permisul suspendat. La un moment dat, a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat pe câmp.
Impactul a fost violent: șoferul a fost proiectat prin parbriz și aruncat în afara mașinii. Echipajele de intervenție l-au găsit inconștient, cu multiple traumatisme, și l-au transportat inițial la Spitalul Județean Buzău. Din cauza stării critice, medicii au solicitat transferul aerian către Capitală. Este vorba despre tatăl controversatului trapper Abi Talent.
Tatăl lui Abi Talent, în stare gravă. A fost preluat de elicopterul SMURD
„Un bărbat în vârstă de 50 de ani, victimă a unui accident rutier (șofer), a fost transportat la U.P.U.-SMURD a S.J.U. Buzău în stare foarte gravă. Pacientul a suferit un politraumatism prin accident rutier, comă gradul III, traumatism cranio-cerebral grav, contuzie toraco abdominală, contuzie pulmonară bilaterala, fracturi costale, fractură stern, contuzie șold drept și genunchi bilateral. Se fac demersuri pentru transferul pacientului la o altă unitate spitalicească din Capitală”, au transmis reprezentanții spitalului, conform Reporterbuzoian.ro.
