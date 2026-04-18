Misiune de salvare în zona montană din Baia Sprie

Salvatorii montani din Maramureș au intervenit de urgență pentru recuperarea unui ciclist rănit într-o zonă greu accesibilă din Baia Sprie. Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce bărbatul a căzut în timpul unei deplasări pe traseu.

Potrivit informațiilor furnizate de Salvamont Maramureș, victima, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a suferit un traumatism la nivelul claviculei. Acesta a rămas conștient pe toată durata intervenției.

Salvatorii ajunși la fața locului au acționat rapid pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea pacientului.

Transport dificil din zona accidentului

După imobilizare, ciclistul a fost transportat cu targa specială UT2000 până la autospeciala medicalizată Salvamont. Din cauza terenului accidentat, operațiunea de evacuare a necesitat eforturi susținute și o bună coordonare a echipelor implicate.

Ulterior, bărbatul a fost predat echipajelor SMURD pentru evaluare medicală avansată și transport la spital.

Reprezentanții Salvamont au subliniat că doi dintre colegii lor, aflați în timpul liber, au intervenit prompt și au acordat primul ajutor până la sosirea echipajului de prim răspuns.

