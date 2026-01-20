Frații Tate și alți influenceri, surprinși făcând salutul nazist și intonând melodia antisemită a lui Kanye West într-un club de lux din Miami - VIDEO

Frații Andrew și Tristan Tate se află în centrul unui nou scandal, după ce au fost surprinși într-un videoclip filmat în clubul Vendome din Miami Beach alături de alți influenceri scandând sloganuri naziste, cântând și dansând pe melodia controversată a lui Kanye West, „Heil Hitler!”.

În imagini, Andrew și Tristan Tate apar alături de Nick Fuentes, Clavicular, Sneako, Myron Gaines și Justin Waller, interpretând melodia controversată a lui Kanye West, intitulată „Heil Hitler”, în timpul unei petreceri desfășurate în clubul Vendome.

Frații Tate, surprinși cântând melodia nazistă a lui Kanye West

Primarul orașului Miami Beach, Steven Meiner, s-a declarat „profund tulburat și dezgustat” după apariția imaginilor, amintind că bunicii săi au fost victime ale Holocaustului.

„Videoclipul glorifică Holocaustul și pe Hitler și trebuie condamnat universal”, a declarat Meiner, conform Jerusalem Post.

Club plays HH by Ye while Nick Fuentes, Tate, Sneako, Clavicular, and Myron sing and throw salutes.



Clubul și-a cerut scuze. Frații Tate insistă că nu au făcut nimic greșit

Clubul Vendome a emis un comunicat oficial de scuze, calificând imaginile drept „profund ofensatoare și inacceptabile” și anunțând o anchetă internă pentru a stabili cum a fost posibilă difuzarea melodiei. „Nu tolerăm antisemitismul, discursul urii sau prejudecățile de niciun fel”, a transmis conducerea clubului.

În replică, Clavicular a declarat că „e doar o melodie”, poziție susținută și de frații Tate, Fuentes și Sneako. Aceștia insistă că nu au făcut nimic greșit, în timp ce organizațiile evreiești au condamnat dur incidentul.

Fundația Centrului Evreiesc de la Auschwitz a reacționat imediat, subliniind că „a scanda numele lui Hitler în semn de celebrare profanează memoria morților” și reprezintă o manifestare deliberată a urii.

Piesa „Heil Hitler”, lansată de Kanye West în mai 2025, a fost între timp interzisă pe toate platformele majore de streaming, fiind considerată un conținut de incitare la ură și o formă de glorificare a nazismului. În Germania, melodia este interzisă prin lege, în baza reglementărilor privind negarea Holocaustului.