Vremea, luni, 3 noiembrie

Va fi cald în cea mai mare parte a teritoriului, deși temperaturile diurne vor scădea, exceptând estul, centrul și sud-estul, unde se vor menține asemănătoare cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi temporar noros. Va ploua pe parcursul zilei și la începutul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, jumătatea de vest a Transilvaniei și a Olteniei, apoi în cea mai mare parte a Munteniei, Moldovei, Olteniei, jumătatea de est a Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni.

Noaptea, la altitudini de peste 1.700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Va mai fi și ceață, dimineața local în centrul, sudul, estul țării și izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în extremitățile de sud-est și de vest. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, în nord-est și pe alocuri în rest (viteze la rafală în general de 40-45 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 3 și 12 grade Celsius. Cum va fi vremea mâine, 3 noiembrie 2025, în București În București, în intervalul luni, 3 noiembrie 2025, ora 9.00 – marți, 4 noiembrie 2025, ora 9.00, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mari decât cele normale la începutul lunii noiembrie. Ziua cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă stratiformă și ceață în primele ore ale intervalului. Noaptea cerul va deveni noros și temporar va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19… 20 de grade Celsius, iar cea minimă, de 8… 10 grade Celsius.

De marți vremea se răcește

De marți, temperaturile vor scădea, conform Elenei Mateescu, în cadrul unei intervenții Tv. Directorul ANM, arată faptul că, începând de marți, un val de aer rece va pătrunde în România și vremea se va răci simțitor în toată țara. De la temperaturi de peste 20 de grade vom ajunge la maxime de 9-16 grade, iar în zonele montane este posibil să avem parte de lapoviță și ninsoare.

Într-adevăr, debutul săptămânii va fi caracterizat de o masă de aer mai rece, care își va face simțită prezența la început în jumătatea nordică a țării, acolo unde maximele, de pildă în Moldova, nu vor mai atinge valori decât până la 15°C, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 23°, chiar și în Capitală 19-20°, însă de marți vremea se va răci și în restul țării, declarat directorul ANM, Elena Mateescu, în cadrul aceleeași intervenții. Tv.