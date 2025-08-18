Dascălii din toată țara s-au strâns, luni dimineață, din nou în fața Ministerului Educației unde, timp de două ore, își strigă nemulțumirile în fața instituției.

Este deja a douăsprezecea zi în care dascălii ies în stradă din cauza măsurilor de austeritate.

Sindicaliștii sunt de părere că noile prevederi duc la scăderea veniturilor, dar și la pierderea locurilor de muncă, motiv pentru care iau în calcul și o grevă generală în toamnă, cu atât mai mult cu cât discuțiile cu premierul României și cu ministrul Educației au eșuat. Drept urmare, aceștia au anunțat că vor începe prima zi de școală în stradă, cu un protest uriaș la care vor participa este 30.000 de profesori.