Probleme la metrou între Republica și Costin Georgian. Trenurile au întârzieri: care este cauza

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:03

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 se desfășoară cu dificultate, vineri dimineață, după apariția unei defecțiuni tehnice între stațiile Republica și Costin Georgian, pe firul 2. Metrorex a reorganizat circulația în sistem pendulă pentru a reduce impactul asupra călătorilor.

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