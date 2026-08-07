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Social· 1 min citire
Probleme la metrou între Republica și Costin Georgian. Trenurile au întârzieri: care este cauza
Metrou
Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 se desfășoară cu dificultate, vineri dimineață, după apariția unei defecțiuni tehnice între stațiile Republica și Costin Georgian, pe firul 2. Metrorex a reorganizat circulația în sistem pendulă pentru a reduce impactul asupra călătorilor.
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