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Probleme la metrou între Republica și Costin Georgian. Trenurile au întârzieri: care este cauza

Metrou

Metrou

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:03

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 se desfășoară cu dificultate, vineri dimineață, după apariția unei defecțiuni tehnice între stațiile Republica și Costin Georgian, pe firul 2. Metrorex a reorganizat circulația în sistem pendulă pentru a reduce impactul asupra călătorilor.

Potrivit Metrorex, problema tehnică a apărut între stațiile Republica și Costin Georgian, pe firul 2 al Magistralei 1. Pentru a asigura transportul călătorilor, compania a introdus un sistem de circulație în pendulă pe două tronsoane:

  • între stațiile Pantelimon – Costin Georgian, pe linia 1;

  • între stațiile Costin Georgian – Nicolae Grigorescu, pe linia 2.

Măsura a fost luată pentru ca trenurile să poată circula în continuare, chiar dacă traficul este afectat în zona unde a fost semnalată defecțiunea.

Reprezentanții Metrorex și-au cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat și au transmis că echipele tehnice lucrează pentru remedierea defecțiunii. Compania a precizat că va reveni cu noi informații imediat ce circulația pe Magistrala 1 va fi reluată în condiții normale.

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