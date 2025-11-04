„Orașul Roma este alături de familia lui Octav Stroici, de colegii săi și de toți cei care l-au iubit, împărtășind durerea în urma acestei pierderi tragice”, a transmis primăria printr-un comunicat oficial.

Detalii despre tragedie și operațiunile de salvare

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, a murit luni seară într-un spital din Roma, la câteva ore după ce fusese salvat de sub dărâmături. El a rămas prins în ruine timp de 11 ore până la intervenția pompierilor, fiind singurul dintre cei cinci muncitori care nu a supraviețuit. Ceilalți patru muncitori prinși sub turn au fost salvați în timp util, reușind să evite efectele tragediei.

Turnul Torre dei Conti se afla în lucrări de renovare, urmând să fie transformat în muzeu și spațiu de conferințe. Clădirea, aflată în stare avansată de degradare, găzduise odinioară birouri ale primăriei, dar nu mai fusese folosită din 2006. Proiectul de renovare, desfășurat pe o perioadă de patru ani, era programat să se încheie anul viitor.

Reacții ale sindicatelor și marșul de protest

În după-amiaza zilei de marți, principalele sindicate din Italia au organizat un marș cu torțe, exprimând nemulțumirea față de accidentele de muncă. „Într-o țară sănătoasă, Octav nu ar fi lucrat pe un șantier îndeplinind sarcini grele, intense și periculoase pentru a-și câștiga existența. Toate acestea trebuie să se schimbe”, au transmis sindicatele într-un comunicat.

Evenimentul a coincis cu Sărbătoarea Forțelor Armate, programul incluziind și o ceremonie de depunere de coroane de flori la Altarul Patriei, aflat foarte aproape de locul prăbușirii turnului. În semn de respect pentru decedatul muncitor și pentru a nu perturba ancheta, Ministerul italian al Apărării a anulat mitingul aerian planificat al formației de acrobații aeriene deasupra Via dei Fori Imperiali.

Istoria și structura turnului Torre dei Conti

Turnul, ridicat de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea, era inițial de două ori mai înalt, dar a fost redus după daune provocate de cutremurele din secolele XIV și XVII. Situat pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul care leagă Piazza Venezia de Colosseum, turnul trebuia să devină un muzeu și spațiu de conferințe.

Înainte de începerea lucrărilor de renovare, Superintendența Patrimoniului Cultural din Roma a efectuat studii structurale, teste de sarcină și prelevări de mostre. Analizele au confirmat teoretic stabilitatea clădirii și condițiile necesare pentru continuarea lucrărilor, potrivit surselor oficiale.

Investigațiile procuraturii și circumstanțele prăbușirii

Prăbușirea turnului a avut loc în două etape, prima în jurul orei locale 11:20 (10:20 GMT), când cinci muncitori au rămas prinși sub dărâmături. În timpul operațiunilor de salvare, s-a produs o a doua prăbușire, complicând extragerea victimelor. Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă și vătămări corporale, izolând zona și urmărind să stabilească cauzele exacte ale prăbușirii, inclusiv eventuale neglijențe în organizarea lucrărilor sau evaluările de siguranță anterioare.

