Conform autorităților italiene, incidentul s-a produs în jurul orei locale 11:20, în apropierea Forumului Roman și a Colosseumului, într-o zonă intens frecventată de turiști, dar momentan închisă circulației pietonale din cauza lucrărilor.

Patru muncitori aflați în vârful turnului au fost salvați imediat după prima prăbușire, însă muncitorul român a rămas captiv la primul etaj. Salvatorii au reușit să comunice cu el, bărbatul fiind conștient și cooperant. În timpul operațiunii de salvare, însă, o a doua surpare a zidurilor s-a produs, acoperind zona cu un nor gros de praf. Din fericire, nimeni nu a fost rănit suplimentar.

Reacția autorităților italiene

La fața locului au sosit imediat echipele de pompieri, poliția și serviciile medicale, precum și oficiali de rang înalt: primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul culturii, Alessandro Giuli, și prefectul Lamberto Giannini. Aceștia au discutat cu muncitorii care au scăpat teferi și au confirmat că aceștia se află în afara oricărui pericol.

„Este un eveniment grav, care ne obligă să reevaluăm urgent siguranța șantierelor de restaurare din zonele istorice ale orașului”, a declarat primarul Gualtieri.

Turnul medieval, grav avariat

Deși turnul Torre dei Conti rămâne în picioare, specialiștii au constatat deteriorări structurale importante. Construit la începutul secolului al XIII-lea, monumentul a fost ridicat de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa și făcea parte din sistemul fortificat al Romei medievale.

Având o înălțime de 29 de metri, turnul domină bulevardul Via dei Fori Imperiali, care leagă Piazza Venezia de Colosseum. De-a lungul secolelor, clădirea a fost afectată de mai multe cutremure, fiind deja redusă la jumătate din înălțimea originală.

Lucrări de restaurare amânate

Torre dei Conti nu a mai fost utilizat din 2006, când a găzduit birouri ale primăriei Romei. Reabilitarea sa face parte dintr-un proiect de restaurare de patru ani, început recent și programat să se finalizeze în 2026.

Zona afectată a fost complet izolată, iar traficul rutier și pietonal a fost oprit. Autoritățile italiene au anunțat că vor deschide o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii și pentru a verifica respectarea normelor de siguranță pe șantier.