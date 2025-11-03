Momente de panică în centrul Romei. Turnul Conti s-a prăbușit parțial

Momente de tensiune au avut loc luni dimineață în centrul Romei, lângă Forul Roman, după ce o parte din Turnul Conti (Torre dei Conti) s-a prăbușit în Largo Corrado Ricci, în timpul lucrărilor de renovare, potrivit Reuters.

Răniți și intervenție de urgență

Surse preliminare indică faptul că mai mulți muncitori au fost răniți. Purtătorul de cuvânt al departamentului național de pompieri, Luca Cari, a declarat că echipele de intervenție lucrează pentru extragerea unei persoane prinse sub dărâmături, arată Reuters.

Din fericire, zona din jurul monumentului medieval era deja închisă circulației pietonilor, ca urmare a lucrărilor de restaurare, reducând riscul unor victime în rândul trecătorilor.

Turnul Conti a fost construit la începutul secolului al XIII-lea, la inițiativa Papei Inocențiu al III-lea, ca reședință pentru familia sa. De la 2006, turnul nu mai este utilizat, iar restaurarea actuală face parte dintr-un proiect amplu, programat să se finalizeze anul viitor, conform autorităților locale.

 