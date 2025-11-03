Răniți și intervenție de urgență

Surse preliminare indică faptul că mai mulți muncitori au fost răniți. Purtătorul de cuvânt al departamentului național de pompieri, Luca Cari, a declarat că echipele de intervenție lucrează pentru extragerea unei persoane prinse sub dărâmături, arată Reuters.

Din fericire, zona din jurul monumentului medieval era deja închisă circulației pietonilor, ca urmare a lucrărilor de restaurare, reducând riscul unor victime în rândul trecătorilor.

Turnul Conti a fost construit la începutul secolului al XIII-lea, la inițiativa Papei Inocențiu al III-lea, ca reședință pentru familia sa. De la 2006, turnul nu mai este utilizat, iar restaurarea actuală face parte dintr-un proiect amplu, programat să se finalizeze anul viitor, conform autorităților locale.