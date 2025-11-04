Octav Stroici, muncitorul de 66 de ani, a fost scos de sub dărâmături după o amplă operațiune de salvare care a durat 11 ore. Din nefericire, acesta a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj după vestea tragică. „În numele meu și al guvernului, îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbușirii Torre dei Conti din Roma.”, a spus premierul italian.

Turnul Conti se afla în plin proces de restaurare atunci când a avut loc prăbușirea. Din fericire, numărul de victime a fost diminuat de faptul că zona din jurul clădirii era închisă circulației pietonale. La momentul prăbușirii, 11 muncitori se aflau în jurul turnului. Cinci dintre ei se aflau în interior, iar unul a fost rănit grav.

Turnul Conti a fost ridicat în anul 1203 și a fost extins la cererea Papei Inocențiu al III-lea, pentru familia sa. Inițial, clădirea a fost de aproape două ori mai înaltă decât astăzi, însă dimensiunea sa a fost redusă din cauza cutremurelor. Turnul nu a mai fost folosit din 2006.