Primarul PNL care s-a opus fățiș austerității promovate de Ilie Bolojan acuză numeroase presiuni, inclusiv controale abuzive

Eu nu am făcut opozișie niminui, eu am spus lucurilor pe nume
Eu nu am făcut opozișie niminui, eu am spus lucurilor pe nume

Primarul din Cavnic îl atacă direct pe Ilie Bolojan și susține că fostul edil al Oradei nu ar fi condus singur orașul. Potrivit acestuia, în spatele lui Bolojan s-ar fi aflat o echipă care lua deciziile importante, iar acum s-ar vedea rezultatele. Declarațiile vin după un nou control anunțat la Primăria din Cavnic, pe care edilul îl consideră o formă de presiune.

Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruș, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, în exclusivitate la Realitatea Plus: „În spatele lui a fost o echipă de oameni care au condus, pentru că un om care a condus — și eu am fost consilier — nu are cum să facă astfel de gafe. Acestea sunt gafe extraordinar de mari. Se vede clar că cineva i le servește pe tavă.”

Declarațiile vin în contextul unui nou control anunțat la Primăria Cavnic, pe care edilul îl consideră o formă de presiune: „Poate să vină o sută de controale. Am fost verificat de Parchet, am clasări, am tot. Nu mi-e frică de nimic. Cu această chestie s-a încercat să se creeze un fel de abuz, de amenințare, să mă simt puțin intimidat.”

 