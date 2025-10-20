Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruș, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, în exclusivitate la Realitatea Plus: „În spatele lui a fost o echipă de oameni care au condus, pentru că un om care a condus — și eu am fost consilier — nu are cum să facă astfel de gafe. Acestea sunt gafe extraordinar de mari. Se vede clar că cineva i le servește pe tavă.”

Declarațiile vin în contextul unui nou control anunțat la Primăria Cavnic, pe care edilul îl consideră o formă de presiune: „Poate să vină o sută de controale. Am fost verificat de Parchet, am clasări, am tot. Nu mi-e frică de nimic. Cu această chestie s-a încercat să se creeze un fel de abuz, de amenințare, să mă simt puțin intimidat.”