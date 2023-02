„Banii care au intrat în firma lui Alex erau banii mei. Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni, am vrut să cunosc și eu niște oameni care i-au propus această afacere. Eu am cumpărat fosta fabrică de armamnet de la Filiași și credeam că pot face afaceri. Am vorbit jumătate de oră cu dl Țuțu. Eu voiam să vând acea fabrică. Nu am nimic în comun cu această afacere. Nu cunosc pe nimeni. Singura probă e că am fost în birou la acest domn jumătate de oră. Nu știu cum au aflat. Acel om era la o întreprindere de stat, probabil avea alte probleme. Nu am vorbit cu nimeni din MAPN.

Am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse care au fost vândute. Măști... nu știu. Nu am dat nicio declarație și nu am semnat nimic din ce mi-au dat procurorii și consider că este un mare abuz”, a declarat Victor Pițurcă.

„De vânzare s-a ocupat o firmă care putea să facă acestă afacere, nu firma noastră. Noi nu am avut de-a face cu această afacere. Fiul meu nu a comis nicio ilegalitate. A intrat într-o afacere și nu vă imaginați cât pot să regret”, a spus Pițurcă.