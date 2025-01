Prețurile medicamentelor au crescut alarmant în ultima lună, cu până la 15%. Farmaciile pun această situație pe seama costurilor mari de producție și import ale medicamentelor. Mulți pacienți, în special cei vârstnici, spun că tratamentele esențiale devin inaccesibile, iar cei cu venituri mici sunt cei mai afectați.

"Consider că sunt destul de scumpe. În ideea că foarte multă lume este bolnavă, și mai ales pentru pensionari, care sunt cei mai bolnavi, consider totuși că e ridicat. Consider că statul ar trebui să intervină", spune un român.

Oficialii din Ministerul Sănătății au anunțat că monitorizează situația și caută soluții. Printre acestea se numără plafonarea prețurilor pentru medicamentele esențiale și creșterea bugetului pentru compensații. Cu toate acestea, încă nu a fost luată nicio decizie concretă.

"Sunt prea scumpe. Prea exagerat și nici nu prea se găsesc. Nu aprovizionează nici măcar cu alea scumpe. Am nevoie de medicamente. În fiecare lună dau 300 de lei", a povestit un altul.

Pacienții cer ca statul să intervină de urgență pentru a proteja categoriile vulnerabile.