Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, prim-ministrul va merge pe şantierul drumului de legătură dintre Autostrada A3 (Biharia) şi Centura Oradea (Sântandrei), pentru a vedea stadiul lucrărilor.

Ulterior, Nicolae Ciucă va participa la ceremonia de inaugurare a lucrărilor la fabrica Nokian Tyres, prima fabrică de producere a anvelopelor cu emisii zero de CO2 din lume.

***

Ca răspuns la invadarea Ucrainei, Nokian Tyres a decis anul trecut să se retragă din Rusia. La scurt timp după ce a anunţat că va pleca din Rusia, Nokian Tyres a precizat că va investi 650 de milioane de euro pentru a construi în România, la Oradea, o nouă fabrică de anvelope pentru autoturisme. Viitoarea fabrică va avea capacitatea de a produce şase milioane de anvelope pe an, iar primele anvelope ar urma să iasă de pe liniile de fabricaţie în a doua jumătate a lui 2024, în timp ce producţia în regim comercial este aşteptată să demareze la începutul lui 2025. Grupul finalndez, care are deja fabrici în Finlanda şi SUA, a arătat că aceasta va fi prima uzină de anvelope cu emisii zero de CO2.