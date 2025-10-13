Dorin Recean a precizat că este decizia sa personală, că nu va rămâne în politică și în viața publică și că își va continua cariera profesională, potrivit Jurnal.md.



Referindu-se la candidatul la funcția de premier care va fi înaintat de PAS, partidul care a obținut majoritatea la alegerile parlamentare, liderul acestuia, Igor Grosu, a precizat că numele acestuia va fi anunțat în cadrul consultărilor de la președinție.



Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a scris luni că 'Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize'.



'Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securității energetice și la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a țării', a adăugat șefa statului.



Dorin Recean s-a aflat în fruntea executivului Republicii Moldova timp de doi ani și jumătate.