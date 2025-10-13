Dorin Recean a precizat că este decizia sa personală, că nu va rămâne în politică și în viața publică și că își va continua cariera profesională, potrivit Jurnal.md.
Referindu-se la candidatul la funcția de premier care va fi înaintat de PAS, partidul care a obținut majoritatea la alegerile parlamentare, liderul acestuia, Igor Grosu, a precizat că numele acestuia va fi anunțat în cadrul consultărilor de la președinție.
Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a scris luni că 'Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize'.
'Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securității energetice și la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a țării', a adăugat șefa statului.
Dorin Recean s-a aflat în fruntea executivului Republicii Moldova timp de doi ani și jumătate.
Premierul moldovean Dorin Recean se retrage din funcție și din politică. Ce reacții au avut liderii politici de la Chișinău?
