Premierul Marcel Ciolacu i-a mulţumit secretarului de stat al SUA, Antony Blinken pentru ajutorul acordat în recuperarea românilor aflaţi în Fâşia Gaza.

De asemenea, Marcel Ciolacu a transmis că România a fost și va fi alături de Ucraina până când o să obțină victoria împotriva Rusiei.

Totodată, premierul României a vorbit și despre Republica Moldova. Șeful Guvernului i-a mai transmis secretarului de stat american ca, „în afară de parteneriatul pe care îl aveți cu România, să avem întotdeauna în vedere Republica Moldova”, „e cea mai vulnerabilă țară din Europa după Ucraina, unde există un conflict armat, iar în Republica Moldova există un conflict și un război hibrid asupra președintei Maia Sandu și asupra unui guvern democratic”.

În același timp, premierul Marcel Ciolacu a discutat și despre includerea României în programul Visa Waiver.

„Am avut astăzi o întâlnire extrem de bună cu Secretarul de stat american Antony Blinken cu care am discutat despre securitatea regională în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, precum și despre noi investiții americane în țara noastră care să aibă impact la nivelul întregii zone de sud-est a Europei.

Am abordat totodată și problema liberei circulații a cetățenilor români către Statele Unite. Sunt încrezător cu privire la includerea României în programul Visa Waiver într-un orizont de timp previzibil!

Convingerea mea este că a venit momentul să trecem de la un Parteneriat Strategic la un Parteneriat între prieteni care își coordonează mult mai eficient strategiile, în special cele economice. România are în acest moment toate atuurile pentru a deveni un hub logistic și, mai ales, un hub al marilor investiții americane din zona strategică a Mării Negre!”, a transmis premierul Marcel Ciolacu după întrevederea cu Secretarul de stat american Antony Blinken, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Am discutat cu secretarul de stat american Antony Blinken despre potențialul strategic lărgit al parteneriatului și prieteniei dintre România și Statele Unite. Acțiunile noastre comune depășesc granițele și sunt calea pentru stabilitate și securitate în Regiunea Mării Negre. Avansăm pentru a spori acest potențial”, a mai scris Marcel Ciolacu pe rețeaua X (fostă Twitter).



Discussed with Secretary Antony Blinken @SecBlinken about the wide strategic potential of 🇷🇴-🇺🇸 partnership & friendship. Our joint actions transcend our borders and are a drive for stability and security in the #BlackSea Region. We’re moving forward to heighten this potential. pic.twitter.com/LMthbhyr08