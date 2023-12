În a doua zi a vizitei de lucru în SUA, premierul Marcel Ciolacu a avut o întrevedere cu secretarului Apărării american Lloyd J. Austin. Cei doi au discutat despre războiul din Ucraina şi situaţia de securitate de la Marea Neagră dar şi despre investiţiile în apărare.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că discuţiile vizează securitatea Mării Negre dar şi responsabilitatea pe care România o are faţă de Republica Moldova Moldova. Marcel Ciolacu a mulţumit oficialului american pentru primire şi pentru relaţia cu Ministerul Apărării din România.

De asemenea, șeful Guvernului a mai declarat că România este ţara cu cea mai mare graniţă cu Ucraina şi a susţinut această ţară încă de la începutul conflictului, atât umanitar dar şi economic.

„Apreciez foarte mult angajamentul secretarului Apărării Lloyd J. Austin de a promova colaborarea româno-americană în domeniul apărării în regiunea Mării Negre. Până de curând, România a fost Flancul estic al Europei şi al NATO. Acum, România, oamenii săi şi industria sa stau în prima linie a democraţiei şi libertăţii”, a transmis Marcel CIolacu într-un mesaj postat pe rețeaua X (fostă Twitter).

