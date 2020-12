Premierul Ludovic Orban, anunț despre măsurile în cazul numirilor din acest an de la Apele Române

Ludovic Orban a anunțat că situația actualului șef de la Apele Române este evaluată în acest moment, o decizie urmând după analizarea situației numirilor din teritoriu.

„Cu siguranta, dupa evaluare, vom lua si o decizie in acest sens”, a asigurat Orban într-un interviu acordat ziare.com.

„Când voi avea o evaluare a ceea ce s-a intamplat, evident voi lua deciziile care se impun”, a anunțat Orban, întrebat despre măsurile pe care le va lua Guvernul în legătură cu numirile din structurile Sistemului de Gospodărire a Apelor, adăugând că „toate functiile publice vor fi ocupate prin concurs organizat cu o reglementare cat se poate de clara. Trebuie depolitizat corpul functionarilor publici”.

„Obiectivul nostru este sa avem o administratie in care sa conteze cu adevarat competenta, aptitudinile si angajamentul in respectarea atributiilor din fisa postului. Noi vrem sa schimbam inclusiv sistemul de evaluare a performantelor individuale, astfel incat sa faci diferenta intre un functionar care rezolva o suta de probleme pe zi si un functionar care plimba hartii dintr-un birou in altul”, a menționat Orban.

Șeful Executivului a mai spus că „nu agreez astfel de comportamente” în legătură cu înlocuirea forțată, la la SGA Mureș, a lui Ovidiu Ianculescu cu Ionuț Cengher, detașat de la Senat, în interviul pentru ziare.com.

Premierul Ludovic Orban mai spune că situația de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș nu a fost complet prezentată public.

„La Mures ne-am confruntat si cu alta situatie. Imi pare rau ca nu este expus intregul adevar si ca lucrurile au fost expuse numai dintr-o perspectiva. Acolo, conducerea era asigurata la nivel regional de un domn care astazi este trimis in judecata pentru luare de mita. Cel de la judet, de la Serviciul de Gospodarire a Apelor, era finul sau. El a ocupat functia prin concurs in 2019, dupa ce, in prima faza, a fost numit fara concurs, in 2017. Acolo este o intreaga increngatura de rude. Era, practic, un soi de clan pesedist.

Evident ca profesionalismul trebuie sa fie criteriul de alegere. Pe de alta parte, am rezerve serioase in privinta profesionalismului cand a fost vorba despre niste numiri care au avut clar o incarcatura politica. Asta nu reprezinta pentru noi niciun fel de scuza ca a fost numit un om care nu corespundea din punct de vedere profesional. Imediat ce am aflat, omul respectiv si-a prezentat demisia”, a declarat Ludovic Orban.

Săptămâna trecută, premierul a spus că numirea de la Mureș a fost „nepotrivită” și că a și dispus „plecarea acelui om care a fost numit”, respectiv a lui I. Cengher.

Premierul a fost întrebat despre cazul de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, unde fostul șef, inginerul Ovidiu Ianculescu, a fost înlcouit cu Ionuț Cengher, care a fost detașat de la Senat, pregătirea sa fiind de fost șef la o firmă care vinde băuturi alcoolice și aparete de cafea. Cazul a fost prezentat într-un reportaj Recorder prin care se atrăgea atenția asupra modului în care Guvernul PNL și-ar fi numit în funcții de conducere la nivel județean oameni care nu ar avea nicio legătură cu domeniul pe care îl administrează, fiind date drept exemplu alte 13 numiri la vârful sistemelor de gospodărire a apelor din țară făcute în ultimele luni ale acestui an.

