„În cursul dimineţii, având în vedere că am fost în imposibilitatea de a avea un dialog până în această dimineaţă, după ora 6, cu domnul primar general, m-am deplasat la sediul Primăriei Generale şi am avut o discuţie cu domnul primar general, ridicându-i problema perturbării ordinii publice şi solicitându-i să intervină şi să efectueze toate demersurile pentru menţinerea unui climat de pace socială şi ordine publică la nivelul Capitalei”, a afirmat Văcaru, joi, într-o declaraţie de presă.

Întrebată ce înseamnă că a fost în imposibilitatea de a lua legătura cu Nicuşor Dan, ea a răspuns: "Telefonic am reuşit să iau legătura doar în această dimineaţă, după ora 6, cu domnul primar. Am încercat şi în cursul serii să îl sun pe domnul primar. (...) Aveam semnale, am discutat cu diverse autorităţi încă din cursul serii, domnul primar nu mi-a răspuns aseară, mi-a răspuns după ora 6 în această dimineaţă".

"Era la Primărie, am discutat la 6 dimineaţa, am stabilit că mă duc, am discutat şi atât tot", a afirmat prefectul Capitalei.

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a declarat, joi, că greva la Societatea de Transport Bucureşti, în urma căreia maşinile nu au ieşit pe traseu, este ilegală, fiind o acţiune foarte gravă, care afectează foarte mulţi bucureşteni, din toate categoriile. El a precizat că STB a depus deja acţiune în instanţă, iar municipalitatea va face o cerere de intervenţie, care e scrisă deja. El a mai susţinut că nu este grevă spontană, ci este orchestrată de liderii de sindicat, fiind o grevă politică, condusă de liderul de sindicat Vasile Petrariu, consilier PSD. Nicuşor Dan a transmis protestatarilor că este deschis la dialog, dar nu prin liderii de sindicat.