Prajitura Diplomat cu fructe si frisca, reteta clasica, delicioasa si usor de preparat. Are un blat fin de pandispan, bine insiropat, crema Diplomat cu multe fructe si un strat aerat de frisca naturala. Urmeaza reteta pas cu pas si prepara un desert fin si racoritor, perfect pentru orice ocazie speciala.

Blat (24x37,5 cm)

4 oua

100 g zahar

un praf de sare

70 g faina

30 g amidon de porumb

vanilie

Crema Diplomat

5 oua

un praf de sare

250 g zahar

vanilie

30 g gelatina (plus 200 ml apa rece)

700 ml smantana pentru frisca (36% grasime)

600 g fructe

Decor

300 ml smantana pentru frisca (36% grasime)

1 lingura de zahar pudra vanilat

cubulete de ananas si piersici

cirese confiate

Mod de preparare

Reteta de prajitura Diplomat este una dintre cele mai cunoscute si indragite deserturi. Este cel mai des intalnita sub forma de tort, dar si in acasta forma nu este cu nimic mai prejos. Ba chiar o putem decora dupa imaginatie, astfel obtinem un tort Diplomat dreptunghiular.

Blatul se face foarte simplu.

Separam ouale, albusurile le mixam intai cu putina sare pana capata volum, apoi incorporam putin cate putin zaharul. Trebuie sa obtinem o bezea ferma si lucioasa. Incorporam galbenusurile amestecate cu vanilia, apoi faina amestecata cu amidonul de porumb (cernute).

Tapetam o tava de 24x37,5 cm cu hartie de copt si coacem blatul 20-25 de miute, la 170 de grade C, cuptor preincalzit. Apoi il lasam la racit in tava.

Preparare crema Diplomat.

Intai punem la hidratat gelatina in 200 ml de apa rece. Eu am folosit gelatina granule, 3 pliculete.

Intr-un bol metalic (eu am folosit de inox) batem ouale intregi cu zaharul, sarea si vanilia. Il asezam apoi la bain marie si amestecam continuu sa nu se prinda de fundul bolului. Cand compozitia a ajuns la 80-85 de grade C, dam bolul de pe baia de abur si o lasam cateva minute sa se racoreasca. Apoi incorporam gelatina, amestecand bine.

Lasam crema deoparte (amestecam in ea din cand in cand) si mixam cei 700 de ml de smantana pentru frisca.

Scurgem bine fructele din compot si le tocam cubulete mici. Eu am folosit un compot de ananas si unul de piersici. Am pastrat 250 de ml din siropul de ananas pentru insiropat blatul si cateva fructe pentru decor.

Acum putem monta prajitura Diplomat.

Turnam deasupra blatului din tava siropul de ananas.

Amestecam crema diplomat cu frisca batuta, apoi incorporam cubuletele de fructe.

Intindem crema Diplomat peste blatul din tava si dam la rece cateva minute pana mixam frisca pentru decor ( cei 300 de ml) cu zaharul pudra vanilat.

Apoi intindem uniform si frisca, peste crema Diplomat. Eu am trasat superficial prajitura in patratele si am decorat-o cu cate o bucatica de ananas, piersica si bucatele de cirese confiate.

Lasam prajitura Diplomat cateva ore la frigider sau chiar peste noapte si apoi o putem taia. Folosim un cutit cu lama subtire, pe care o curatam dupa fiecare taietura.