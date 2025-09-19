Luna aceasta, românii cu venituri mici vor primi prima tranșă de bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate, după 9 luni de întârziere, cu suma de 125 de lei. A doua tranșă din cei 250 de lei va veni în luna decembrie.

Banii ar fi trebuit să intre în conturi încă din ianuarie, însă fondurile europene au fost aproape epuizate de fosta guvernare, cu peste 800 de milioane de euro folosiți între 2022 și 2024.

Pentru a putea continua programul, actualul Guvern a fost nevoit să negocieze o suplimentare cu Comisia Europeană.

Mai grav este că, anul viitor, ajutorul riscă să dispară complet.