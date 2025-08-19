Crinii imperiali

Crinii imperiali, care fac parte din familia Hemerocallis, sunt periculoși pentru pisici. Întreaga plantă, tulpină, frunze, flori, polen și apa din vaza în care au fost ținuți este toxică pentru feline. Această floare poate provoca insuficiență renală în termen de trei zile, dacă a fost ingerată. Cel mai bine este să evitați crinii, deoarece sunt o combinație mortală într-o casă cu pisici.

Crinul păcii

Crinul păcii este una dintre cele mai comune plante de apartament. Frunzele lui întunecate, florile albe și cerințele scăzute de întreținere îl fac o plantă foarte populară. Însă, Crinul Păcii conține oxalați de calciu, care sunt toxici pentru pisici. Planta devine, însă, periculoasă numai atunci când este ingerată, fiind sigură la atingere.

Aloe Vera

Aloe vera este o altă plantă prezentă în multe locuințe. În Feng Shui, Aloe Vera este declarată a fi una dintre cele mai puternice plante care luptă împotriva vibrațiilor negative. Este cunoscută pentru faptul că atrage prosperitatea și energia pozitivă în casa unde se află

Se caracterizează prin frunze groase, suculente, cu margini zimțate, care cresc în sus de la o bază asemănătoare rozetei. Este toxică pentru pisici dacă este ingerată.

Monstera deliciosa

Monstera deliciosa este una dintre cele mai la modă plante tropicale de apartament, care înfrumusețează decorul casei datorită frunzișului său tropical uimitor. De asemenea, această plantă nu necesită o întreținere complicată. Din păcate, Monstera deliciosa conține oxalați de calciu insolubili, ceea ce o face extrem de toxică pentru pisici.

Dracena - (Planta șarpe)

Dracena sau Planta șarpe este cunoscută ca fiind una dintre cele mai adaptate plante pentru condiții de lumină scăzută și care ajută la îmbunătățirea calității aerului, ceea ce face o plantă de apartament extrem de comună. Această plantă nu este toxică pentru oameni, însă acest lucru nu este valabil și în cazul pisicilor și al câinilor, fiind toxică pentru aceste animale, în cazul în care este ingerată.

Iedera englezească

Iedera englezească are frunze mici, ascuțite, deosebindu-se de celelalte soiuri. Datorită draperiei superbe pe care o formează, este populară ca plantă de apartament, fiind cultivată în ghivece. Aceeastă caracteristică o poate face să pară o gustare atractivă pentru felinele curioase, însă poate fi extrem de periculoasă atunci când este ingerată.

Dieffenbachia

Dieffenbachia, este o plantă de apartament populară datorită frunzișului său tropical uimitor și nevoilor reduse de întreținere. Atunci când sunt cultivate în condiții corecte, aceste plante variază de la trei metri înălțime la peste zece metri înălțime. Din păcate, Dieffenbachia este foarte toxică pentru pisici, atunci când este ingerată.

Kalanchoe

Kalanchoe poate provoca probleme intestinale la pisici și le poate afecta ritmul cardiac. Această plantă nativă în sudul Africii, Madagascar și Australia conține un ingredient activ toxic care poate provoca o frecvență cardiacă crescută, care poate duce la stop cardiac.

Lăcrămioarele- plante toxice pentru pisici

Frumoasele lăcrămioare, cu miros îmbietor sunt, de asemenea, toxice pentru pisici. Acestea conțin cardenolide, care sunt cardiotoxice. Toate părțile plantei sunt toxice și pot duce la vărsături, bătăi neregulate ale inimii, puls slab și multe altele. Acest ritm cardiac anormal poate pune viața pisicii în pericol.

Zambilele

Aceste plante frumoase conțin alcaloizi care pot fi periculoși dacă sunt ingerați de pisici. Bulbii și plantele pot provoca vărsături, diaree sângeroasă, depresie și tremur.

Lalele- plante toxice pentru pisici

Lalelele sunt din familia crinului și sunt toxice pentru pisici. Întreaga plantă este toxică, deoarece conține compuși alcaloizi și glicozidici, cu toate acestea, bulbul are cea mai mare concentrație de toxine. Reacțiile în cazul ingerării includ vărsături, depresie, diaree, și salivare excesivă. Toxicitatea severă poate duce la convulsii și anomalii cardiace la pisici.

Narcisele

Narcisele sunt vestitorii populari ai primăverii, dar florile, frunzele și bulbii sunt toxice pentru pisici. Narcisele conțin compuși toxici care sunt fatali dacă sunt ingerați în cantități mari. Bulbii sunt partea cea mai toxică. În cantități mici, narcisele pot provoca tulburări gastro-intestinale, ceea ce duce la vărsături, diaree și salivare.

Crizantema -plante toxice pentru pisici

Crizantemele conțin mai multe substanțe toxice, care, atunci când sunt ingerate de feline, pot provoca vărsături, diaree, salivare sau iritații ale pielii.

