Plante protectoare în funcție de zodie

Conform astrologului Alexandra Coman, există anumite plante care corespund fiecărei zodii și care au rol de protecție. Ele pot fi consumate sub formă de ceai sau pur și simplu ținute în casă sau în preajmă. Astrologul atrage atenția asupra faptului că trebuie avut grijă dacă știți că sunteți alergici la anumite plante pentru a nu le consuma. În această situație puteți folosi inclusiv simbolul acestei plante, precum un desen cu planta respectivă sau planta presată pe care o puteți înrăma, dacă nu chiar planta în ghiveci.

Iată care sunt plantele norocoase pentru fiecare zodie în parte.

Berbec

Pentru Berbec planta norocoasă este busuiocul, conform sursei precizate. Poate fi consumat sub formă de ceai, dacă nu sunteți alergic la această plantă sau îl puteți planta pentru a-l avea în casă.

"Busuiocul era consumat de romani în mod frecvent pentru protecție împotriva vrăjilor", spune Alexandra Coman.

Astrologul spune că această plată îi va proteja pe nativii zodiei Berbec împotriva gândurilor negative îndreptate spre ei, a vrăjilor, a deochiului sau a oricărei energii negative.

Taur

Nativii din zodia Taur sunt protejați de salvie, conform aceleeași surse.

Salvia poate fi crescută și cultivată în grădină sau chiar în ghiveci. De asemenea, poate fi uscată și ținută sub formă de mănunchiuri în casă, poșetă sau buzunar. De asemenea, ceaiul de salvie are numeroase beneficii inclusiv din punct de vedere medical, conform fitoterapeuților.

Gemeni

Nativii din zodia Gemeni sunt protejați de ceapă, susține astrologul Alexandra Coman, care le recomandă acestor nativi să consume ceapa cât mai des, atât la prepararea mâncărurilor cât și a salatelor.

"Poți să pui ceapă pe o farfurie noaptea în cameră și te culci noaptea și ceapa are efect de protecție, ca să nu mai spun că are și efect antibacterian, dar trebuie aruncată a doua zi", susține astrologul.

Rac

Racul este protejat de salată. Așadar, Racii ar trebui să consume cât mai mult această plantă, mai ales atunci când simt că anumite energii negative s-au abătut asupra lor.

Leu

Pentru nativii Leu planta de protecție este Floarea-Soarelui. ]n acest caz, susține sursa, intră o gamă largă de produse pe bază de Floarea-Soarelui. Este vorba despre ulei, semințe, poți să deții un tablou reprezentând o pictură a acestei plante sau planta în sine care poate fi crescută în curte.

Fecioara

Acești nativi sunt protejați de salcie. De asemenea, astrologul recomandă și celorlați nativi să planteze o salcie în jurul casei, deoarece este un copac care are rolul de a proteja casa, dacă este plantată în partea dreaptă a casei, dacă tu stai orientat spre ușa casei, cu privire spre ie;ire sau spre poartă.

Balanța

Acești nativi sunt protejați de energiile negative de cimbrișor și cimbru.

Scorpionul

Pătrunjelul sau menta sunt plantele protectoare ale acestor nativi.

Săgetătorul este protejat de plantele din familia curcubitaceae, aici intră castravetele, dovleacul și pepenele, dar și de oregano, susține astrologul.

Capricornul

Capricornul este protejat de maghiran.

Vărsătorul

Planta protectoare pentru acești nativi este salvia.

Peștii

Nativii Pești sunt protejați de leurdă și sunătoare.

Toate aceste plante au rol de protecție împotriva energiilor negative pentru nativii zodiilor corespunzătoare și pot să fie consumate sub formă de ceai, de salate sau le puteți păstra în preajmă și în case. De asemenea, le puteți păstra în pernuțe pe care le puteți purta la voi pentru a fi protejați de energiile negative. Le puteți folosi și la băi, fie planta fie esență sau tinctură din planta respectivă.

Pentru femei, indiferent de zodie, recomandat este trandafirul de Damasc, deoarece are cea mai apropiată vibrație de energia vibrației feminine, iar pentru a-ți crește feminitatea este recomandat să foloseți acest tip de trandafir și produsele derivate din acesta, a mai specificat astrologul Alexandra Coman.