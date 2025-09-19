Placinta cu cartofi dulci, rețeta rapidă

Pentru zilele când nu știți ce să pregătiți și vreți să mâncați ceva gustos, care se face ușor și vă este la îndemână, vă recomandăm o rețetă de plăcintă de cartofi dulci. Se poate servi atât ca aperitiv, cât poate constitui și un fel de mâncare.

Pregătirea acestui preparat nu necesită multă îndemânare și nici mult timp. De asemenea, nu aveți nevoie de multe ingrediente pentru această plăcintă de cartofi dulci, se face la cuptor, iar rezultatul este delicios.

Ingrediente:

4-5 cartofi dulci mari;

2 ouă;

1 cană de făină integrală;

1 legătură de ceapă verde (sau 1 ceapă uscată);

1 ceaşcă de lapte (poate fi şi lapte bătut);

1 praf de copt;

un varf de linguriță de scorțişoară (opțional);

sare, piper (după gust);

1 cub de unt pentru uns.

Mod de preparare placinta cu cartofi dulci:

Cartofii se curăță, se spală, se rad pe răzătoarea mare și se așează într-un vas. Peste ei se adaugă ceaşca de lapte, făina, ouăle şi praful de copt și se amestecă. Ceapa se toacă mărunt şi se adaugă împreună cu sarea ş piperul şi se amestecă până se omogenizează. Pentru cine vrea un plus de savoare adaugă şi scorțişoara.

Într-o tavă pentru cuptor se pune o foaie de copt şi se unge cu unt. Se ia compoziție în mâini şi se modelează plăcinte de mărimea unei palme, ca la pârjoale şi se aşează în tavă. Este bine să nu fie foarte groase, pentru a putea să se pătrundă fără să se ardă pe dinafară.

Tava se bagă la cuptorul încins în prealabil. După circa 20 de minute se scoate tava și cu ajutorul unei spatule se întorc plăcintele pe partea cealaltă, după care se mai introduce pentru circa 20 de minute la cuptor, până când se rumenesc acestea.

După ce se scot din cuptor se pot consuma atât calde, cât și după ce se răcoresc. Se pot servi stropite cu smântână sau pentru cine preferă cu hrean ras.