Percheziții la primăria Răsuceni și la o firmă din Giurgiu: anchetă privind banii din bugetul local

Sursă: Realitatea.Net

Mascații au efectuat marți dimineață percheziții la locuința primarului comunei Răsuceni, Costel Spălatu, precum și la sediul unei firme, într-un dosar ce vizează suspiciuni de delapidare și abuz în serviciu legate de gestionarea fondurilor publice.

Percheziții de amploare au avut loc, marți dimineață, în comuna Răsuceni, județul Giurgiu, unde polițiștii au descins la domiciliul primarului Costel Spălatu. Acțiuni simultane se desfășoară și la sediul unei societăți comerciale, potrivit publicației locale Breaking News Giurgiu .

Potrivit sursei citate, anchetatorii caută documente, înscrisuri și medii de stocare care ar putea clarifica modul în care au fost cheltuiți banii din bugetul local al primăriei. Verificările se desfășoară în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de delapidare și abuz în serviciu , fapte prevăzute de Codul Penal și asociate administrării fondurilor publice.

Până la această oră, nici Parchetul și nici instituțiile de aplicare a legii nu au transmis un comunicat oficial privind scopul exact al perchezițiilor sau acuzațiile concrete formulate în cauză.

Comuna Răsuceni a beneficiat în ultimii ani de mai multe proiecte finanțate din bugetul local și județean, iar modul de derulare a contractelor cu diverse societăți comerciale a generat discuții în spațiul public local, mai arată sursa citată.