Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii.

Ancheta este in curs de desfasurare, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui urmand a efectua cercetari, in vederea stabilirii si probarii intregii activitati infractionale a persoanelor implicate.

Actiunea se desfasoara cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui si ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau Alexandru cel Bun.