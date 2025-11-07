Președintele Nicuşor Dan a adus vești optimiste vineri cu privire la negocierile din coaliție privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților, afirmând că „discuțiile se apropie de un compromis”.

Această decizie este crucială, având în vedere miza financiară: 231 de milioane de euro, bani aferenți Jalonului 215 din PNRR, care vizează „Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”.

Termenul PNRR poate fi atins

Nicușor Dan s-a declarat convins că România nu va pierde fondurile, menținând un ton optimist: „Eu cred că trebuie să fim optimiști din privința asta”.

El a subliniat că există suficient timp pentru a adopta proiectul, chiar dacă ar urma să fie asumat de Guvern în fața Parlamentului într-o procedură rapidă. Un pas necesar este obținerea avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), un aspect pe care Președintele îl consideră rezolvabil: „avizul CSM va fi primit în mai puţin de 30 de zile”.

Marele risc: Un nou atac al legii la CCR

Chiar dacă este aproape compromisul politic, Nicușor Dan a arătat clar unde se află cel mai mare risc de întârziere: „Întrebarea este dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituțională şi cât va dura acolo”.

Avertismentul vine în contextul în care o lege anterioară referitoare la pensiile magistraților a fost deja respinsă de CCR, invocându-se atunci nerespectarea termenului legal de 30 de zile pentru solicitarea avizului CSM.

Discuțiile pe această temă, dar și o începere a negocierilor pe marginea Bugetului 2026, sunt programate pentru o întâlnire a liderilor coaliției din săptămâna viitoare.