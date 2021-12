Realitatea PLUS

Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de enoriași au mers să se roage la mâna făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae. Cei mai mulți își doresc să fie sănătoși.

Oamenii vin cu mare speranță.

„Cu gândurile ca Sfântul Nicolae să îmi aducă liniște și pace, să nu mai fie bolile astea și atâta frică. Întotdeauna mi-a ajutat, când m-am rugat nu m-a lăsat”, mărturisește o femeie.

O altă femeie spune că vine „pentru sănătatea familiei, pentru copii și a tuturor. Să ne ajute... Am un tată, un nepot (cu numele Sfântului Nicolae - n.red.)”.

„Am venit sa ii multumesc pentru toate darurile primite, pentru binecuvantarile lui. Dumnezeu totdeauna are mila de noi si ne inzestreaza cu harul lui cel sfânt. Îi multumesc ca suntem sanatosi, ca suntem sa ne bucuram de viata”, spune un alt credincios care a venit la racla cu moaștele Sfântului Nicolae.

„Sfântul Nicolae si-a sfintit viata si trupul si trecand in cer cu sufletul sau ne iubeste, ne binecuvanteraza si face in continuare multe minuni”, transmite și preotul Emil Cărămizaru spune că

Pentru a oferi o bucurie și copiilor din medii defavorizate, preoții de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou au pregătit mai multe pachete.

„Am pregatit pentru ei daruri deosebite ca sa nu cumva sa ii dezamagim. Sunt copilasii pe care noi ii tinem sub asistenta bisericii noastre si le asteapta cu multa bucurie. Am vorbit cu Sfântul Nicolae și chiar el, cu mana sa dreapta va merge la fiecare copil in parte acasa daruri”, a transmis preotul Emil Cărămizaru.

Racla cu moaștele sfinte va rămâne în pridvorul bisericii până marți seara la ora 21.