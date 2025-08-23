În plus, angajații primesc prime echivalente cu trei salarii nete, iar în 2025 au fost bugetate cheltuieli de protocol de 14 milioane lei, inclusiv pentru produse de lux.

BNR ar fi șters declarațiile de avere și un comunicat controversat

După publicarea primului articol al economistului, BNR ar fi șters declarațiile de avere ale angajaților de pe site-ul oficial. De asemenea, instituția a emis un comunicat în care a transmis că nu este obligația publicului să cunoască detaliile privind cheltuielile sale.

Georgescu mai susține că doi consilieri ai Guvernatorului, Cristian Bichi și Cătălin Dumitrescu, l-au atacat în mod vulgar pentru curajul de a aduce în atenția publicului aceste informații.

Au crescut cheltuielile în ultima lună, în plină austeritate

Analizând site-ul de achiziții publice, economistul a semnalat cheltuieli recente considerate excesive. Printre acestea se numără:

3,3 milioane lei pentru produse din carne;

105.000 lei pentru legume și fructe la vila de protocol din Păltiniș;

68.000 lei pentru fructe de mare, tot la vila de protocol din Păltiniș;

583.000 lei pentru mochetă la aceeași vilă;

858.000 lei pentru înlocuirea tâmplăriei;

6,1 milioane lei pentru reparații la restaurantul BNR.

Georgescu subliniază că aceste cheltuieli au loc în timp ce Guvernul vorbește despre austeritate și creșteri de taxe, ceea ce le face, în opinia sa, scandaloase pentru contribuabili.

Economistul afirmă că a lucrat doi ani într-o companie din Elveția și că, într-un stat cu standarde stricte, astfel de cheltuieli ar fi dus la demiterea conducerii în cel mult 24 de ore. El critică lipsa de reacție a Ministerului Finanțelor, a Guvernului și a Curții de Conturi, instituții care ar trebui să supravegheze aceste aspecte.

Radu Georgescu a declarat că este motivat de dorința de a oferi un viitor mai bun celor doi copii ai săi. El afirmă că nu dorește ca aceștia să muncească un an întreg doar pentru a susține salarii „nesimțite” și cheltuieli pe care le consideră iresponsabile. „Vreau să trăiască într-o țară locuibilă”, a subliniat el, accentuând că demersul său este o luptă pentru transparență și responsabilitate financiară.

„Luna trecută am studiat bilanțul BNR-ului. Te doare capul ce scrie în acest raport.

În iulie am scris un articol în care am spus ce scrie în bilanțul BNR:

Salariul Guvernatorului BNR este mult mai mare decât salariul Guvernatorului Statelor Unite ale Americii (FED)

Salariile anuale ale BNR depășesc 500 milioane lei

Angajații primesc prime de 3 salarii nete

Sunt peste 200 de Directori și Șefi de departamente

Salariul unui Director ajunge la 50.000 lei

În 2025 s-au bugetat cheltuieli de protocol de 14 milioane lei (pentru produse din carne, fructe de mare etc.)

Ce a făcut BNR după ce am scris acest articol:

A șters toate declarațiile de avere ale angajaților de pe site-ul BNR

A dat un comunicat în care spune că nu este treaba mea pe ce cheltuie banii

Consilierii Guvernatorului BNR, Cristian Bichi și Cătălin Dumitrescu, m-au jignit într-un mod vulgar, motivul fiind că am avut curaj să vorbesc despre BNR

Ieri m-am uitat pe site-ul cu achizițiile publice să văd ce cheltuieli a avut BNR în ultima lună. Te doare capul.

În timp ce Premierul spune românilor că România este în austeritate, că trebuie să plătim mai multe taxe și că trebuie să strângem cureaua, BNR-ul face cheltuieli care sfidează pe toți românii.

Mai jos ce cheltuieli a făcut BNR în ultima lună:

Produse din carne în valoare de 3.300.000 lei Legume și fructe în valoare de 105.000 lei pentru vila de protocol de la Păltiniș Fructe de mare în valoare de 68.000 lei pentru vila de protocol de la Păltiniș Mocheta pentru vila de protocol din Păltiniș în valoare de 583.000 lei Înlocuire tâmplărie vilă de protocol din Păltiniș în valoare de 858.000 lei Servicii reparații restaurant BNR în valoare de 6.148.000 lei

Eu am lucrat 2 ani în una dintre cele mai mari companii din Elveția. Dacă se întâmpla așa ceva în Elveția, toată conducerea instituției de stat ar fi fost demisă în maximum 24 de ore.

În condițiile în care Guvernul vorbește de austeritate, creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli, o instituție a statului face cheltuieli care sfidează pe toți plătitorii de taxe. Iar Guvernul, Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi ar fi trebuit să explice de ce nu a verificat nimeni aceste cheltuieli.

Dar noi nu suntem în Elveția. Din păcate, noi suntem în țara bugetarilor Bichi și Dumitrescu, care te jignesc într-un mod vulgar dacă ai curaj să vorbești despre cheltuielile statului.

Ce mă mână pe mine în luptă? Sunt tatăl a 2 adolescenți. Nu vreau ca aceștia să muncească 11 luni pe an ca să plătească salariile nesimțite ale bugetarilor și cheltuielile lor iresponsabile. Vreau să trăiască într-o țară locuibilă”, spune economistul Radu Georgescu într-o postare pe Facebook.