„Partidul DREPT formulează cerere de anulare a alegerilor parlamentare către Înalta Curte de Casație și Justiție. Din moment ce implicarea Rusiei a fost recunoscută oficial, trebuie recunoscută în tot ciclul electoral. Vrem alegeri libere și corecte!”, a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook.

„La data de 05.12.2024, in calitate de competitor electoral am transmis prin intermediul postei electronice, la Biroul Electoral Central pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 1 decembrie 2024 o cerere de repunere in termen si anularea alegerilor parlamentare organizate la data de 1 decembrie 2024. Pana la data formularii prezentei acțiuni, Biroul Electoral Central nu a transmis un răspuns eu privire la cererea subscrisului, inregistrată sub nr. 1197C/BEC/SCD2024 din 06.12.2024.

„Cererea transmisa către Biroul Electoral Central s-a bazat pe apariția noilor informații din rapoartele Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații ale Ministerului Afacerilor Interne care indică în mod clar interferențe (finanțare ilegală, campanie ilegală) de natură să afecteze rezultatul alegerilor”, se arată în cererea formulată de Alexandrescu.

Partidul REPER a solicitat în Biroul Electoral Central anularea alegerilor parlamentare

Partidul REPER a solicitat în Biroul Electoral Central anularea alegerilor parlamentare, invocând "ingerinţa Rusiei", "manipularea şi dezinformarea populaţiei" privind unul dintre partide.

"Partidul REPER a solicitat în Biroul Electoral Central anularea alegerilor parlamentare. Avem date evidente care indică ingerinţa Rusiei şi în aceste alegeri şi manipularea şi dezinformarea populaţiei privind un anumit partid. Considerăm că acelaşi principiu care a determinat anularea alegerilor prezidenţiale prin decizie CCR trebuie aplicat şi alegerilor parlamentare, care au fost viciate în mod similar. Asta înseamnă garantarea dreptului la un vot corect, democratic, transparent. REPER susţine totodată necesitatea unei reluări rapide şi transparente a procesului electoral în urma deciziei Curţii Constituţionale de a anula primul tur al alegerilor prezidenţiale. Considerăm că acelaşi principiu trebuie aplicat şi alegerilor parlamentare, care au fost viciate în mod similar, pentru a garanta respectarea voinţei cetăţenilor", informează REPER, pe Facebook.

Este esenţial ca voinţa cetăţenilor să fie exprimată într-un cadru "corect şi democratic, iar încrederea în sistemul electoral să fie pe deplin restaurată", menţionează sursa citată.

"Facem apel la toţi actorii implicaţi să pună interesul cetăţenilor în primul plan şi să se asigure că noul tur de scrutin va fi organizat cu responsabilitate şi corectitudine. REPER va continua să promoveze o Românie europeană, construită pe valori democratice solide şi pe respectul faţă de statul de drept", adaugă formaţiunea.