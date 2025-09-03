"Se întâmplă un lucru extraordinar în Parlament. Înființăm această comisie specială pe care eu o să o numesc "România fără violență". În scurt timp, un plen reunit va avea loc pentru a vota înființarea formală a comisiei speciale. Cel mai mare număr de semnături de parlamentari pentru o comisie specială arată interesul nu doar al parlamentarilor, ci și al societății românești pentru o temă care multă vreme a fost un tabu. De astăzi, vă asigur că nu o să mai ascundem violența sub preș, că Parlamentul, prin această comisie, va fi vocea victimelor, va fi vocea societății civile, va fi vocea femeilor și a copiilor abuzați de familie, de parteneri, de soți, de apropiați. Voi conduce această comisie specială și le mulțumesc colegilor pentru faptul că m-au nominalizat", a afirmat Gorghiu, la Parlament.

Gorghiu a spus că toate eforturile se vor concentra pe îmbunătățirea legislației și pe o prevenție mult mai eficientă, astfel încât zecile de mii de fapte de violență din societatea românească să descrească în perioada următoare.

Deputata UDMR Andreea Csep a declarat, la Parlament, că au fost înregistrate 222 de semnături din partea tuturor grupurilor parlamentare pentru înființarea comisiei speciale.

"Fenomenul este prezent în viața de zi cu zi. Din ce în ce vedem că devine o normalitate și o prezență în stradă, în viață, în familii și simțim că trebuie să facem ceva ca să vedem ce nu funcționează. Organizația de femei a UDMR a inițiat înființarea acestei comisii speciale, cărora s-au alăturat și colegii din coaliție, celelalte partide și cred că în rolul nostru, al legiuitorilor este de a preveni violența domestică, de a aduce în asemenea fel aceste modificări legislative ca să ne știm în siguranță fetele, femeile, mamele", a afirmat Andreea Csep.

Ea a spus că, în România, se înregistrează 14 apeluri pe oră privind cazuri de violență domestică.

Deputata PSD Claudia Mihalcea a afirmat că violența domestică nu este o problemă de familie, ci o chestiune de siguranță publică.

"Este cel mai mare număr de semnături depus vreodată pentru înființarea unei comisii speciale. Violența domestică nu este o problemă de familie, este o chestiune de siguranță publică, este o problemă a statului, cu implicații foarte mari în societate. România trebuie să devină un stat mai sigur pentru femei, pentru copii, pentru familii și trebuie să asigure, la standarde europene reale, protecția victimelor", a adăugat Mihalcea.

Senatoarea USR Cynthia Păun a spus că violența domestică trebuie să înceteze.

"Autoritățile, instituțiile, oamenii politici trebuie să trateze combaterea violenței domestice ca pe o prioritate, astfel încât victimele să se simtă în siguranță să părăsească relația abuzivă. Noi, ca parteneri, ca prieteni, ca rude, ca trecători pe stradă, să nu mai întoarcem privirea sau să ne spunem că nu ne interesează, că nu-i problema noastră atunci când vedem că o femeie este abuzată și este victimă a unei violențe domestice", a afirmat senatoarea USR.

Comisia, care va fi formată din 25 de membri, urmează să discute toate proiectele depuse pe această tematică pentru "a avea dimensiunea reglementării unitate", a mai precizat Gorghiu, menționând că vor fi invitați la dezbateri reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor care doresc să participe cu recomandări, propuneri, soluții, inclusiv presa care semnalează astfel de cazuri, dar și victimele.